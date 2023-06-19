شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات وقطر تتبادلان التهاني باستئناف العمل الدبلوماسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبادلت الإمارات وقطر التهاني بمناسبة استئناف الدبلوماسي بينهما، حيث عادت سفارتا البلدين وقنصلية الدوحة بدبي للعمل ابتداء من الإثنين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير خارجية، جرى خلاله تبادل التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها اليوم الإثنين.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بهذه الخطوة المهمة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة قطر، كما تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وطبقا للوكالة فقد بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الأخوية وتعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأعلنت دولة الإمارات وقطر، اليوم الإثنين، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، انطلاقًا من اتفاق العلا، وحرصًا على تعزيز العلاقات الثنائية،

وأكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.