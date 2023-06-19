انت الان تتابع خبر عودة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات والان مع التفاصيل

وتستأنف بعثات البلدان الدبلوماسية عملها ابتداء من الاثنين، وفقا للبيان المشترك الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام). وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017 على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقرّبها من إيران، قبل توقيع اتفاق مصالحة في العلا بالسعودية خلال يناير 2021.

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية القطرية إنه "انطلاقا من اتفاق العلا، وحرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن قطر والإمارات إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما".

ومنذ 2021، عادت العلاقات إلى حد كبير بين قطر والسعودية، لكن التقارب مع الإمارات والبحرين استغرق وقتا أطول، رغم أن الرئيسين الإماراتي والقطري تبادلا الزيارات خلال فترة سابقة.

وفي أبريل الماضي، استأنفت قطر والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية بعد عامين على المصالحة الخليجية مع الدوحة، وذلك في أعقاب اجتماعات بين الطرفين بحثت الخلافات بين البلدين ومن بينها الحدود البحرية.

ويؤكد الجانبان "أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين"، حسب البيان.

وفي هذا الإطار، ذكرت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان.

وتبادل الطرفان التهنئة بمناسبة استئناف الأعمال في سفارة قطر بأبوظبي وقنصليتها بدبي، وسفارة الإمارات لدى الدوحة، وفقا لبيان الخارجية القطرية.