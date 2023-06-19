انت الان تتابع خبر بفارق 15 ألفاً عن السعر الرسمي.. صرف الدولار أمام الدينار العراقي بالأسواق المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب "موقع بورصة العراق"، فإن أسعار الصرف جاءت على النحو التالي:

بغداد



معروض: 147.500

مطلوب: 145.500

الجنوب



معروض: 147.500

مطلوب: 145.500

الشمال



معروض: 147.500

مطلوب: 145.500

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي

