شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع وزير خارجية إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

استقبل وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأحد، في أبوظبي، أنطونيو تاجاني وزير خارجية جمهورية إيطاليا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في أعقاب إعلانهما أخيرًا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.

وبحث الوزيران أوجه التعاون الثنائي في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة وغيرها.

كما استعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الإيطالي التعاون المشترك في مجال المناخ، خاصة مع استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين في مدينة إكسبو دبي.

وتبادل الوزيران الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

ورحب عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة أنطونيو تاجاني، مؤكدًا على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا، والتعاون المستمر بين البلدين لتطوير وتنمية شراكتهما الإستراتيجية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما.

من جانبه أعرب أنطونيو تاجاني عن تطلع بلاده إلى تعزيز مستويات التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مؤكدًا على متانة العلاقات بين البلدين.

كما أعرب عن تمنياته لدولة الإمارات التوفيق والنجاح خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف "COP28" العام الجاري، مشيدًا بجهود الدولة في العمل المناخي العالمي ومبادراتها الرائدة لنشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة.