شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات للإفتاء الشرعي يدعو حجاج الدولة للالتزام بالتيسير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي حجاج الدولة لتعظيم شعائر الله، والالتزام بمنهج التيسير، ورفع الحرج في أداء شعيرة الحج، والتمسك بقيم الأخوة والمحبة والرفق في تعاملهم وأخلاقهم، والإكثار من الدعاء، والالتزام بالتعليمات وتوجيهات الجهات المتخصصة في الدولة، لتأدية مناسك الحج على أفضل وجه.

وأكد المجلس أهمية أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة "فهي أيام معلومات فضلها الله تعالى على ما سواهَا من أيام السنة، ففيها يقصِد المسلمون بيت الله الحرام؛ لتأدية فريضة الحج وزيارة المشاعر، وفيها أعظم الأيام عند الله تعالى، يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر".



ورفع المجلس، في بيانه بالمناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام.



ودعا المجلس، الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الإمارات قيادة وشعبًا وعلى المسلمين والعالم أجمع بالخير واليُمن والبركات، وأن يعم الأمن،والسلام والاستقرار والرفاه جميع الأمم، والشعوب والدول، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية في تنظيم وخدمة زوار بيت الله الحرام.



وحث المجلس على اغتنام هذه الأيام المباركة، والإكثار من الأعمال الصالحة فيها، ومن أهمها، ذكر الله تعالى، وقراءة القرآن، والصدقة، والتكبير، والدعاء، والصيام ومنه صوم يوم عرفة لغير الحاج، والتقرب إلى الله بالأُضحية، وهي سنة مؤكدة يجب فيها إخلاص القصد إلى الله تعالى، ويجوز توكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة بالنيابة عن المضحي في الشراء والذبح والتوزيع، ويستحب لمن ينوي أن يضحي أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره.

وأكد المجلس في بيانه أن خدماته متاحة للإجابة على الأسئلة الشرعية التي تهم المناسك والأضاحي.