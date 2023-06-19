انت الان تتابع خبر بعثة الحج العراقية: حجاجنا يسكنون بأفضل فنادق مكة وينعمون بأجود وجبات الطعام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس بعثة الحج العراقية سامي المسعودي، التقى أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان على هامش اللقاء السنوي مع رؤساء بعثات الحج الإسلامية في المدينة المنورة والذي ناقش آلية إنجاح موسم الحج".



واستعرض المسعودي "الخدمات المميزة التي تقدمها بعثة الحج العراقية للحجاج ونجاحها بعملية تفويجهم براً وجواً بدون تسجيل حوادث أو معرقلات تذكر".