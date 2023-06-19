انت الان تتابع خبر أبرزهم حكيم زياش.. قائمة اللاعبين الراحلين عن تشيلسي بصيف 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير فى سوق الإنتقالات الصيفية بشبكة "سكاس سبورتس"، إنه بعد العديد من عمليات الشراء فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، يعمل تشيلسي على خروج كل من خاليدو كوليبالي، وإدوارد ميندي، وحكيم زياش، وروميلو لوكاكو بالترتيب.وأضاف أن خاليدو كوليبالي فى مفاوضات متقدمة مع الهلال السعودي مقابل 30 مليون يورو فى الموسم لمدة 3 سنوات.

فيما يقترب الدولي السنغالي إدوارد ميندي من ارتداء قميص أهلى جدة السعودي، مقابل 30 مليون يورو فى الموسم لمدة 3 سنوات.

بينما دخل الدولي المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي فى مفاوضات مع نادي النصر السعودي.

واخيرًا، لا يري البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي نفسه في الدوري السعودي، ويريد البقاء داخل صفوف إنتر ميلان الإيطالي الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن الملياردير الامريكي تود بويلي مالك تشيلسي، أنفق ما يقرب من 425 مليون يورو في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية والميركاتو الشتوي 2023.

