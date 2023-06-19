انت الان تتابع خبر غبار وارتفاع بالحرارة.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط نهاراً في المنطقة الشمالية إلى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية حيث تنشط نهاراً في المنطقة الجنوبية إلى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار، أما في المنطقة الشمالية فستكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الخميس سيكون سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط نهاراً في المنطقة الجنوبية إلى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

ولفتت الى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".