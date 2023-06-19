بعد أسبوع على فقدانهِ.. العثور على جثة مخرج سينمائي بالطب العدلي في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وقال شقيق المخرج، عباس فاضل في تدوينة تابعتها الخليج 365: "اخوي وابوي وصديقي مات لكيته بالطب العدلي".

كما نعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل المخرج السينمائي لؤي فاضل، وذكرت في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الفنان الراحل لؤي فاضل احد المخرجين الشباب البارزين عضو نقابة الفنانين العراقيين حيث مثل العراق في عدة محافل دولية وصنع العديد من الأفلام السينمائية آخرها فيلم حجل.وفي وقت سابق، قال شقيق لؤي فاضل: "اخوي المخرج السينمائي لؤي فاضل مفقود صار ٦ ايام من تاريخ 13/6 انفقد من كلية الفنون الجميلة اخر مشاهدة اله ساعة 10.50 صباحا خرج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية".

وتابع: "اتمنى اي شخص التقى بيه او شافه بعد هذا الوقت والتاريخ ان يرسلي هذة المعلومة ويتواصل وياي، لان لحد الان ما كو اي معلومة عليه".