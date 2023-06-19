انت الان تتابع خبر رسمياً.. ريال مدريد يتعاقد مع مهاجم جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر حسب النادي الرسمي على مواقع التواصل، وتابعته الخليج 365: " ‏اتفق نادي ريال مدريد وإسبانيول الإسباني على إعارة اللاعب خوسيلو، الذي سيرتبط بالنادي للموسم المقبل، مع خيار الشراء في نهاية العقد".وأضاف: "انضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد في سن العشرين ولعب موسمين في كاستيا. ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لريال مدريد في عام 2011".

‏ وذكر نادي ريال مدريد، أن خوسيلو لاعب دولي مع الفريق الإسباني، والذي تم إعلانه للتو بطلاً لدوري الأمم 2023.

وسيقام حفل تقديم خوسيلو كلاعب جديد لريال مدريد، يوم الثلاثاء، 20 يونيو، في تمام الساعة 11:00 صباحًا في مدينة ريال مدريد.

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‏وبعد ذلك، سيظهر خوسيلو أمام وسائل الإعلام.