السعودية تنظم حفل استقبال لممثلي إكسبو 2030 بباريس بحضور ولي العهد

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم السعودية اليوم حفل استقبال بباريس فى إطار ترشح الرياض لإكسبو 2030، ويشارك فى الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

يقام حفل الاستقبال الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض - المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي - عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الذي سيعقد اليوم في باريس.

يأتي هذا الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة "معرض الرياض إكسبو 2030"، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيداً للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في نوفمبر 2023م.

ويشمل حفل الاستقبال، الذي تقيمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض معرض يعبّر عن العمق الحضاري والثقافي للمملكة وعاصمتها، ويبرز ثقلها السياسي والاقتصادي، وتميز موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المميزة التي تجعلها جاهزة لاحتضان أكبر الفعاليات والمناسبات العالمية، وما ستكون عليه من قدرات أكبر عند اكتمال المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها، والمقرر تدشينها قبل الموعد المحدد لانطلاق المعرض.

وينقل المعرض زوّاره عبر رحلة افتراضية في الرياض عام 2030، تبدأ من الوصول إلى "مطار الملك سلمان الدولي"، ثم الانتقال عبر وسائل النقل الحديثة إلى جولة على أبرز معالم العاصمة ومشاريعها الكبرى كالمسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وبوابة الدرعية، والقدية، وغيرها من المشاريع التنموية الضخمة التي تشهدها المملكة حاليًا.

يشارك في الحفل وفد سعودي رفيع، من أصحاب السمو والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين السعودي والفرنسي ومن كافة الدول الأعضاء في المكتب، وأعضاء المنظمات الدولية كاليونسكو وغيرها، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فرنسا.

الجدير بالذكر أن معرض إكسبو 2030، يعد أحد المنصات العالمية الأكثر تأثيرًا، ويتنافس على تنظيمه إلى جانب مدينة الرياض (3 مدن) هي: روما الإيطالية، وبوسان الكورية الجنوبية، وأوديسا الأوكرانية.