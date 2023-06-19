رصد 13 هزة أرضية في سوريا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن المركز الوطنى السورى للزلازل تسجيل 13 هزة أرضية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المركز الوطنى السورى للزلازل

وذكر المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية سانا اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى سجلت حتى الساعة 6:49 من صباح اليوم الاثنين، 13 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة، منها 7 هزات فى تركيا تراوحت شداتها ما بين 2.5 و 4.4 درجات على مقياس ريختر، وهزتان فى لواء اسكندرون، أكبرهما بقدر 2.4 درجة.

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضاً 3 هزات فى حماة، اثنتان منها فى شمالها بقدر 2.9، وواحدة شرقها بقدر 2.6 درجة، وأخرى فى شمال غرب حمص بـ 19كم بقدر 2.1 درجة على مقياس ريختر.

من المهم دائما الاستعداد مسبقا لأي حدث محتمل قد يعرضنا للخطر. لذلك علينا أن نكون على دراية بالإجراءات التي يمكن أن تنقذ الأرواح.

كلما قلّت احتمالية وقوع حدث زادت صعوبة فهمه، وبالتالي فإننا نعرف القليل عن تواتر حدوثه، ولا نميل إلى الاستعداد لوقوعه.

لكن ماذا نفعل وكيف نتصرف إذا وقع زلزال سواء كنا داخل المنزل أو في الخارج أو عند الشاطئ أو نقود سيارتنا، وما هي المحاذير التي علينا تجنبها في تلك اللحظات العصيبة.

عند الإقامة داخل مبنى:

إذا كنت داخل مبنى عند بدء الزلزال، فانتقل بسرعة إلى مكان آمن بالترتيب التالي للأولوية:

1- إذا تمكنت من الخروج من المبنى في بضع ثوان - فاخرج إلى منطقة مفتوحة.

2- إذا لم تتمكن من الخروج اجلس أسفل مكتب أو طاولة وتمسك بها أو ابق في مواجهة الحائط الداخلي.

3- قم بتغطية رأسك ورقبتك (وجسمك بالكامل إن أمكن) أسفل طاولة أو مكتب متين.

4- ابق بعيدا عن النوافذ والمدافئ والأثاث الثقيل أو الأجهزة.

5- إذا كنت في المطبخ أغلق الموقد بسرعة

6- اخرج من المطبخ، فهو مكان خطير (يمكن أن تقع عليك الأشياء).

7- إذا كنت غير قادر على التحرك من السرير احم نفسك من الأجسام المتساقطة عن طريق التستر بالبطانيات والوسائد.

8- لا تنزل إلى الطابق السفلي أو تندفع للخارج أثناء اهتزاز المبنى أو عندما يكون هناك خطر السقوط وإيذاء نفسك أو التعرض للاصطدام بالزجاج المتساقط أو الحطام.

9- لا تركض في الخارج أو إلى غرف أخرى أثناء الزلزال. ستكون أقل عرضة للإصابة إذا بقيت في مكانك.

10- إذا كنت محاصرا تحت الانقاض، ابق هادئا. حاول جذب انتباه شخص ما من خلال النقر على الأجزاء الصلبة أو المعدنية التي تستطيع الوصول إليها. قد يؤدي القيام بذلك إلى زيادة فرصك في النجاة.

إذا حدث الزلزال أثناء وجودك في الخارج:

-ابق في العراء وابتعد عن المباني والجسور وأعمدة الكهرباء وأي شيء آخر قد يقع عليك.

إذا كنت تقود:

1-إذا كنت تقود السيارة - توقف ولكن بحذر. حرك سيارتك بعيدا عن حركة المرور قدر الإمكان.

2- لا تتوقف عند جسر أو كوبري أو تحته أو تحت الأشجار أو أعمدة