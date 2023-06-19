شئون الحرمين تعلن عن خطيب يوم عرفة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين صدور الموافقة بتكليف الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء السعودية بإلقاء خطبة عرفة هذا العام.

وتضمنت الموافقة أن يكون فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إماماً احتياطياً.

من جانبه رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره لخادم الحرمين الشريفين وولى العهد على جليل العناية وفائق الرعاية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن.