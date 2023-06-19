تصريح عن جوازات السودان يشعل سجالاً كبيرًا

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، أمس العديد من المواقف والتصريحات حول الجوازات وأثار سجالا خلال الساعات الماضية بين السودانيين، لاسيما أنه أتى وسط أزمة نزوح خانقة جراء الاقتتال الذي تفر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

جوازالسفر السوداني

فقد اعتبر عقار خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أمس، أن جواز السفر أصبح في يد كل من هب ودب، حتى بعض الإرهابيين.

ما أطلق بوجهه موجة انتقادات على مواقع التواصل.

إذ اعتبر بعض السودانيين على تويتر أن المسؤول السوداني يساهم بتصريحاته هذه في دفع السلطات المصرية وغيرها من دول الجوار إلى التشدد تجاه المواطنين السودانيين سواء المقيمين أوالقادمين هرباً من القتال

كما رأى آخرون أن تعليقه هذا “هفوة غير محسوبة” على الإطلاق، ستورط العديد من المواطنين.

فيما أيد البعض الآخر ما قاله، لافتين إلى أنه لم يقل سوى الحق وتوصيف الواقع!

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أكد في وقت لاحق أنه بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود حوالي ربع مليون أو نصف مليون عالق على الحدود المصرية، مشيرا إلى أنهم بحاجة “لتسهيل” إجراءات الدخول. وأوضح أن السيسي وعد بتسهيل إجراءات العالقين على الحدود.

ومنذ اندلاع الصراع بين القوتين العسكريتين في السودان، نزح أكثر من 2,2 مليون شخص، ولجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار بينهم مصر، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

بينما عبر أكثر من 149 ألف شخص نحو تشاد الحدوديّة مع إقليم دارفور، حيث تثير الأوضاع قلقا متزايدا خصوصا في الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم..