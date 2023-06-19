شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يتبادلان التهنئة باستئناف التمثيل الدبلوماسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبادل وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، هاتفيًا التهنئة بمناسبة استئناف سفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة الإمارات في الدوحة، أعمالهما اليوم الإثنين.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالخطوة المهمة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الإمارات وقطر، وتؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما.



وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في المكالمة، العلاقات الأخوية وتعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات الإقليمية والدولية.