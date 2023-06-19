شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلدية دبي تتوج بفئتين من الجوائز الدولية للمجتمعات الصالحة للعيش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

نالت بلدية دبي فئتين من فئات الجوائز الدولية للمجتمعات الصالحة للعيش "LivCom Awards" The International Awards for Liveable Communities التي تنظمها لجنة (LIVCOM) بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتركز على أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بإدارة البيئة المحلية والتنمية الحضرية.

وفازت البلدية بالمركز الأول في فئة معايير التخطيط والإدارة المستدامة "Sustainable Planning and Management Policies" والمركز الثاني في فئة المدينة المتكاملة "Whole City Category".

وتهدف الجائزة إلى تشجيع أفضل الممارسات التي تسهم في توفير مجتمع نابض بالحياة ومستدام بيئيًا يعمل على تحسين نوعية الحياة إضافةً إلى تكريم المشاريع المبتكرة التي تثبت الاستدامة والوعي البيئي على المجتمع، والتركيز على أفضل الممارسات في إدارة البيئة المحلية والتنمية الحضرية، من خلال تحسين نوعية حياة المواطنين الأفراد من خلال إنشاء مجتمعات صالحة للعيش.



وعرضت بلدية دبي 14 مبادرة تخطيطة تراعي معايير الجائزة والتي تشمل التخطيط الحضري المستدام والتراث والثقافة والفنون وتعزيز المساحات العامة والخضراء والحفاظ على البيئة والاقتصاد الأخضر ومشاركة المجتمع وجودة الحياة وصحة المجتمع.

وشملت المبادرات، استراتيجية التشجير والمناطق المفتوحة واستراتيجية التطوير حول محطات المترو وتطبيق كيف تراها 2040 والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وخلق بيئة صديقة للمسنين والأطفال في إمارة دبي.

وتمنح المنظمة الدولية للمجتمعات الصالحة للعيش جوائز "LivCom" منذ عام 1997 وذلك بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الدولي للشيخوخة (UN-INIA) ومركز الأمم المتحدة للتنمية الإقليمية (UNCRD) والجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP) ومقرها المملكة المتحدة.