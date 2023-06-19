شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في جنيف.. اتفاقية تعاون بين الإمارات ومنظمة العمل الدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقعت الإمارات، ممثلةً في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنظمة العمل الدولية، اتفاقية تعاون في التفتيش والصحة والسلامة المهنية، لبناء وتطوير قدرات المفتشين لدى الوزارة.

وشهد توقيع الاتفاقية، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس وفد الدولة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف الدكتور عبدالرحمن العور، ومدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، وذلك على هامش الدورة الـ 111 من المؤتمر الذي أقيم من 5 - 16 يونيو (حزيران) الجاري، ووقعتها عن الإمارات وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة شيماء العوضي، وعن المنظمة المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات.

وقالت وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة شيماء العوضي: "يأتي توقيع الاتفاقية في إطار استراتيجية متكاملة تنتهجها دولة الإمارات تتمحور حول تعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في الإمارات للكفاءات والمواهب بما يتوافق مع أعلى معايير التميز العالمية وبما يضمن تنظيم علاقات العمل، وتوفير الاستقرار وزيادة الإنتاجية وإتاحة المزيد من فرص العمل".

وأضافت "الصحة والسلامة المهنية في صدارة أولويات عمل الوزارة وهي ثقافة متأصلة في سوق العمل في الإمارات، وأود أن أشير هنا إلى أن انعقاد أعمال المؤتمر يتزامن مع بداية حظر العمل وقت الظهيرة في عامها التاسع عشر، والتي تمنع العمل بين الـ 12:30 والـ 3:00 ظهرًا لمدة ثلاثة أشهر تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة".