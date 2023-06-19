شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبوظبي للإسكان تبدأ تقديم خدماتها عبر "إسكان أبوظبي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

بدأت هيئة أبوظبي للإسكان تقديم خدماتها عبر المركز الموحد لخدمات الإسكان "إسكان أبوظبي" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك.

و جاء ذلك بعد تدشين ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، المركز، الذي سيقدم خدمات المنافع السكنية للمواطنين، والتي تشمل المنح السكنية، والقروض السكنية، والإعفاءات، وشراء الأراضي السكنية، وخدمات الاستبدال، التي أصبحت متوفرة أيضًا عبر المنصة الرقمية "إسكان أبوظبي" التي ستتيح في مرحلتها الأولى للمتعاملين الذين لديهم طلبات مستحقة معتمدة مسبقًا استكمال رحلتهم للحصول على منحة الأرض السكنية، واستبدال أرض سكنية بأخرى من المخزون الحكومي، ومنحة مسكن جاهز أو قرض لشراء المسكن الجاهز، والقروض السكنية، قبل إتاحة كل الخدمات لاحقًا لجميع المتعاملين.

وأكد رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان محمد علي الشرفاء، أن "إنشاء مركز إسكان أبوظبي، جاء ترجمة لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، بتسهيل حصول المواطنين على المنافع السكنية بشكل ميسر وبلا جهد، وبما يناسب احتياجاتهم وطموحاتهم، ويحقق لهم مستوى متميزًا من الرفاهية والأمان الاجتماعي والاستقرار الأسري ".

من جانبه قال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان حمد حارب المهيري: "هذا المركز يبسط إجراءات الحصول على جميع خدمات المنافع السكنية، بما في ذلك تمكين المستفيدين من استعراض الأراضي، والمساكن المتوفرة، باستخدام التقنيات ثلاثية الأبعاد، وبما يحاكي واقع المجتمعات والأحياء السكنية بكل ما فيها من وسائل ترفيهية وخدمات اجتماعية متكاملة، ومشاهدة المشاريع الجاهزة والمشاريع التي ما زالت قيد التطوير والتخطيط واختيار ما يناسبه منها، لتمكين المواطن من البدء بالتخطيط لحياته واستقراره الأسري".

خدمات ومزايا جديدة

وأكد المهيري، أن المركز سيقدم العديد من الخدمات والمزايا الجديدة لدعم ذوي الدخل المحدود، الذين يقل دخلهم الشهري عن 21 ألف درهم، أو يقل نصيب الفرد بالأسرة عن 3725 درهمًا، بتقديم منحة مسكن جاهز دون مقابل، ورفع قيمة قروض البناء، وقروض الهدم، وإعادة البناء آجلة السداد لتصبح 1.75 مليون درهم، لمساعدتهم على اختيار المنفعة السكنية المناسبة، إضافة إلى إعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد القروض السكنية، أو ما تبقى منها إذا لم يستوفوا شروط الإعفاءات الأخرى، وإيقاف استقطاع الأقساط الشهرية منهم، بغض النظر عن تاريخ صدور الموافقة على القر ض السكني.

