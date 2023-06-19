شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. 4 أيام عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، من 9 ذي الحجة الموافق لـ 27 يونيو(حزيران) إلى 12 ذي الحجة الموافق لـ30 يونيو(حزيران) الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء حول العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.



وهنأت الوزارة، بالمناسبة، قيادة وحكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية.