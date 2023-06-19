شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: ما تم تدوينه فى مضابط المجلس يسطر بأحرف من نور فى سجل المجالس النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إننا بمزيد من السعادة والفخر نقف اليوم في ختام أعمال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الأول لمجلسنا الموقر، لنؤكد بكل ثقة أن ما تم تدوينه في مضابط هذا الدور من مناقشات وحوارات، سوف يسطر بأحرف من نور في سجل المجالس النيابية المصرية، كما أن ما قام به أعضاء المجلس الأجلاء من مجهود مشرف في دراسة وضبط وتعديل العديد من التشريعات، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ووجهت فوزى لشكر لأعضاء على ما تقدموا به من دراسات بالغة التخصص والأهمية ترصد العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، والتي جاءت مجسدة بحق لما يستطيع أن ينتجه مجلس يضم بين جنباته علماء وأكاديميين وخبراء ومتخصصين في مختلف محاور العمل الوطني والعلوم الحديثة وقطاعات التنمية التي تتطلع إليها الجمهورية الجديدة، فضلا عن طلبات المناقشة العامة والاقتراح برغبة ودراسة الاثر التشريعي للقوانين الأمر الذي جعل المجلس قِبلة للعديد من الوفود الأجنبية والعربية والمحلية، التي حرصت على التعرف على ملامح هذه التجربة الفريدة في العمل السياسي في مصر، فلكل السادة الزملاء الأعضاء التحية والتقدير لما قاموا به وما مثلوه من نماذج تُحتذى في العمل السياسي والوطني .

ووجهت فوزى الشكر لرئيس المجلس الذي عودنا على إدارة الجلسات ورعاية الحوارات بكل رحابة صدر وبروح تؤمن اعمق الإيمان بأهمية التعددية في الآراء والديمقراطية في التداول وإتاحة الفرصة للجميع في الطرح، مهما تباعدت الآراء وتنوعت الأفكار، ما دامت تصب جميعها في صالح الوطن فلا أبالغ اذا قلت ان دولته قد أرسى بهذا الأسلوب في إدارة أعمال وجلسات المجلس ملامح مدرسة مصرية أصيلة في الديمقراطية سوف يُشار إليها على مدار سنوات عديدة قادمة .

واستطردت:"ولا يمكنني ان أغفل ما كان من تناغم وحسن تواصل بين المجلس والحكومة، التي حرص كل اعضائها من وزراء ورؤساء هيئات و أجهزة وغيرهم على الحضور سواء في الجلسات العامة أو في اللجان النوعية، لطرح وجهة نظر الحكومة وتبادل الرؤية وتعميق الحوار في كل ما من شأنه خدمة قضايا التنمية وتنفيذ استراتيجيات رؤية مصر 2030، الأمر الذي يقدم مثالاً جديراً بالاحترام لأعلاء مصلحة الوطن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وقالت إنها تنتهز هذه المناسبة لتقديم إشادة واجبة بما قامت به الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود عتمان من جهد خارق لتنسيق العمل وتذليل كافة الصعوبات، ليخرج أداء المجلس بهذا الشكل المميز الذي منحه خصوصيته الواضحة، والتي تزداد رسوخاً مع تقدم أدوار الانعقاد خلال الفصل التشريعي الأول، فله ولفريق العمل بالأمانة العامة كل التحية والتقدير .

واختتمت فوزى كلمتها:" ووسط خضم عملٍ لا يهدأ ليل نهار في جمهورية جديدة تسعى لوضع بلدنا الغالي في الموضع الذي يستحقه بين الأمم المتقدمة، لا يسعني إلا انا أتقدم بأسمى آيات التقدير والاعتزاز للقائد الوطني المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح لمجلسنا الموقر، مثلما أتاح لكل مؤسسات الدولة المصرية تشريعية وتنفيذية وقضائية، كل الإمكانات لتمارس دورها المرسوم بكل فاعلية وبضمان من قيادة تؤمن تماماً بأن تقدم مصر وتطورها لن يتحقق إلا بجهد الجميع وعملهم المخلص، ونحن من جانبنا نعاهد فخامته على إكمال المسيرة، بكل ما يعتمل في نفوسنا من حب جارف لوطن طالما كان مهداً للحضارة ومنارة للقيم الإنسانية السامية .