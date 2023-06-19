شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن لـ"الشيوخ": الوزارة بصدد إطلاق استراتيجية بشأن التعاونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بصدد إطلاق استراتيجية بشأن التعاونيات، مؤكدة أنه سيتم الاستفادة من الدراسة المقدمة من مجلس الشيوخ في هذه الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وأشارت أن الاتحادات التعاونية تقترب من 13 ألف أكبرها الزراعية يليها الإسكانية ثم الاستهلاكية يليها التعاونيات التابعة لوزارة التضامن وهي الإنتاجية وآخرها الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: جزء كبير من التعاونيات لم تقم بالدور الذي يجب أن يكون، مؤكدة أن التعاونيات في فرنسا تساهم بنحو 20% من الاقتصاد الفرنسي.

وأشارت نيفين القباج، إلى أننا واجهنا العديد من الأزمات منها على سبيل المثال أزمة كورونا، وهو ما أثر على الإنتاج، مشددة على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلة: اقتصاديات الدولة الكبيرة بدأت من المشروعات الصغيرة.

وكشفت وزيرة التضامن، قرب الانتهاء من مسودة أولية لتعديل قانون التعاونيات، لاسيما وأنه قانون مر عليه زمن بعيد ويحتاج لإعادة النظر، قائلة: التعديل التشريعي مع الاستراتيجية المزمع إطلاقها سيكون لهما تأثير كبير في تحسين أوضاع التعاونيات في مصر.

وأشارت إلى إنشاء قاعدة بيانات ورقمنة لأكثر 470 جمعية تعاونية إنتاجية، مؤكدة تلقي أي شكاوى أو مشكلات ويتم التعامل معها على الفور.