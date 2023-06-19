شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب تطلب رؤية وزارتى البيئة والتنمية المحلية لإدارة المخلفات بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، بحضور اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، طلب إحاطة مقدم من النائب علاء سليمان، بشأن انتشار القمامة بجميع شوارع محافظة أسيوط، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن ملف النظافة والقمامة وإدارة المخلفات من أهم الملفات على مائدة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مدار 8 سنوات، واللجنة تتابع هذا الملف ومؤشرات القياس بشأنه في كل المحافظات، مشيراً إلى أن هذا الملف يحتاج إلى تكاتف الجهود والمشاركة والأخذ في الاعتبار النماذج الناجحة في أى محافظة.

من جانبه، عقب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن منظومة النظافة والقمامة تحتاج إلى فكر استثماري في إدارتها، لافتاً إلى أهمية دعم منظومة القمامة وإدارة المخلفات وحل مشكلاتها.

وأشار ممثل الطب الوقائي بوزارة الصحة فى محافظة أسيوط، إلى أن الأمراض الوبائية موجودة مثل أى محافظة أخرى وأقل من كثير من المحافظات.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن اللجنة تطلب حصر المناطق التي قد يوجد فيها بؤر لتفشى أمراض وأوبئة والتنسيق مع الأجهزة المعنية والتعاطي معها.

وتابع السجيني: "لو المحافظة شغالة كويس ذاتي تستمر، لو فيها جمعيات شغالة أفضل تكون شركات إما شركات وطنية أو مختلطة أو قطاع خاص، نحتاج لمثل هذه النماذج فى هذه المنظومة".

وأوصت اللجنة وزارتي البيئة والتنمية المحلية بإفادة اللجنة برؤية كلا من الوزارتين بخطة تطوير منظومة جمع وإدارة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأنواعها في أسيوط.