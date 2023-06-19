شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات للتعليم: تعلن جدول نتائج نهاية العام الدراسي والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إن إعلان نتائج الطلبة في نهاية العام الدراسي الجاري، من الصف الأول إلى الرابع سيكون يوم الخميس المقبل، فيما تعلن نتائج الطلبة من الخامس إلى الثامن، يوم الجمعة المقبل، أما نتائج الصفوف من التاسع للحادي عشر، فستعلن يوم السبت المقبل، في حين يكون يوم الإثنين 26 يونيو (حزيران) موعد إعلان نتائج طلبة الصف الثاني عشر في جميع المسارات.

وأعلنت المؤسسة من جهة أخرى تفعيل رابط بوابة الطالب في يوم إعلان النتائج حسب كل مرحلة، لمعرفة النتيجة وطباعة الشهادات، من الثامنة إلى الحادية عشرة مساءً.