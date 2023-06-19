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مصرع وإصابة نحو 60 شخصاً بحادث "مأساوي" جنوبي بابل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حادث سير مروع، وقع اليوم على الطريق الرابط بين ناحية الشوملي (جنوب شرقي الحلة مركز محافظة بابل) وناحية النعمانية (تابعة لمحافظة واسط)".

وأضاف أن "الحادث نتيجة اصطدام حافلتين تحمل عددا من المواطنين بينهم اجانب الجنسية".


وأشار المصدر الى أن "الحادث اسفر عن مصرع واصابة نحو 60 شخصاً".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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