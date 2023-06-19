انت الان تتابع خبر تحديد موعد محاكمة النجم البرازيلي داني ألفيس في اسبانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويوجد ألفيس في الحبس الاحتياطي، منذ عدة أشهر، في الوقت الذي تتهمه فتاة، تبلغ من العمر 23 عاما، بالاعتداء عليها في ملهى ليلي بمدينة برشلونة

وسبق أن عارض مكتب المدعي العام، في أكثر من مناسبة، مطلب إطلاق سراح داني مؤقتا.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "محاكمة نجم برشلونة السابق ستقام في الخريف المقبل".

كما ذكرت صحيفة "إل بيريوديكو" El Periódico، ومقرها برشلونة، أنه "لم يتم بعد تحديد تاريخ دقيق لمثول ألفيس أمام المحكمة".

وأضافت: "لكن المؤكد أن "المحاكمة ستعقد بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2023".

ودخل آخر تعديل في القانون الإسباني، يستهدف تسهيل قيام ضحايا العنف الجنسي بمقاضاة المعتدين، حيز التنفيذ في السابع من تشرين الأول الماضي.

وبناء على التعديلات الجديدة، فإن ألفيس يواجه عقوبة السجن من 6 إلى 12 سنة، في حال تأكدت الاتهامات الموجهة إليه.

