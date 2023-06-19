أوكرانيا .. وفاة مدني في قصف على دونيتسك وروسيا تدمر مسيرتين في شمال القرم

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، مقتل مدني جراء قصف روسي على إقليم دونيتسك.. بينما أعلنت موسكو تدمير مسيرتين كانتا تحلقان على ارتفاع منخفض، الليلة الماضية، في شمال شبه جزيرة القرم.

الحرب الروسية الأوكرانية

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو -في تصريح، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم- إن مدنيًا لقي حتفه جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف كيريلينكو: "في 18 يونيو 2023، قتل الروس مدنيًا واحدًا في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في بلدة تونينكي".. مشيرًا إلى صعوبة إحصاء العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وأشار إلى أن القوات الروسية شنت 59 غارة جوية، وفتحت النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) أكثر من 100 مرة على العديد من الأراضي الأوكرانية، يوم أمس الأحد.

بدوره.. قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف -في تصريج، اليوم- إن مدنيين اثنين أُصيبا من جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم، الليلة الماضية.

وأضاف سينيهوبوف "أن الجيش الروسي أطلق نيران المدفعية وقذائف الهاون على مناطق مأهولة بالسكان في بلدات خاركيف وكوبيانسك وتشوهيف وبوهودوخيف وإيزيوم".

وأشار إلى أن قصف الهاون على قرية ليبسي في منطقة خاركيف أدى إلى تدمير مبنيين سكنيين خاصين، وإصابة رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، وإلحاق أضرار بسيارة.

وتابع: "أن الضربات الروسية في فوفتشانسك بمنطقة تشوهيف ألحقت أضرارًا بخط كهرباء ومنزلين على الأقل ومبانٍ زراعية، وأصيب رجل يبلغ من العمر 65 عامًا، وتم نقله إلى المستشفى في بلدة بيرشوترافنيفي، أما في قرية موروزوفا دولينا التابعة لمنطقة بوهودوخيف، اندلع حريق في قطاع الغابات خارج المستوطنة بسبب القصف".

وفي المقابل.. أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية لتنظيم هجمات إرهابية ضد قادة إدارة منطقة زابوريجيا الموالية لموسكو.

وقال جهاز الأمن الروسي- في بيان، اليوم- "أحبطنا محاولة لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد رؤساء الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة زابوروجيا وضباط إنفاذ القانون الروسي".

وأضاف البيان: "لقد جرى تحديد هوية موظف بالمخابرات الأوكرانية، أشرف على أنشطة المتواطئين، الذين جندهم من بين سكان مقاطعة زابوريجيا"، مشيرا إلى تلقي معلومات شاملة بشأن العمليات التي نفذتها مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وتابع: "تعرفنا أيضا على المنفذ المباشر واعتقالنا شريكا له وضبطنا وسائل ارتكاب الجرائم ورصدنا قنوات الاتصال السرية وطرق التمويل"، منوها بفتح قضايا ضد شريك المنفذ بموجب مادة الهجوم الإرهابي وحيازة متفجرات وعبوات ناسفة من القانون الروسي.

من جهته.. قال رئيس جمهورية القرم الروسية سيرجي أكسيونوف- في صفحته عبر"تيليجرام"، اليوم- إن نظام الدفاع الجوي دمر مسيرتين كانتا تحلقان على ارتفاع منخفض، الليلة الماضية، في شمال شبه الجزيرة.

وأضاف أكسيونوف أن نظام الدفاع الجوي في شمال القرم دمر مسيرتين كانتا تحلقان على ارتفاع منخفض.

وحث سكان المنطقة على التزام الهدوء واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة حصرًا.

إلى ذلك.. أعلنت سلطات مقاطعة بيلجورود، إصابة 7 مدنيين بينهم طفل، جراء قصف أوكراني على إحدى القرى في المقاطعة.