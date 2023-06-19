المجلس المصرى للشئون الخارجية يحذر من مخاطر التصعيد الإسرائيلى بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة -

حذر المجلس المصرى للشئون الخارجية برئاسة السفير محمد العرابى، من مخاطر استمرار التصعيد الذى تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية، والذى يهدد بتفجر الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

التصعيد الاسرائيلي علي جنين

وأدان المجلس في بيان اليوم الاثنين، العمليات العسكرية "العبثية" التي قامت بها إسرائيل في مدينة "جنين" بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين؛ مما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة 31 آخرين بينهم 9 بجروح خطيرة حتى الآن.

وأكد أن استخدام الجيش الإسرائيلي للطائرات فى جنين للمرة الأولى في الضفة الغربية منذ عام 2002 من شأنه تأجيج الأوضاع وينذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعى خفض التوتر فى الأراضي المحتلة.

وأهاب المجلس المصري للشئون الخارجية بالمجتمع الدولي سرعة التدخل وتحمل مسؤوليته وحماية شعب فلسطين الأعزل من العدوان الإسرائيلي الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.