شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم الشيوخ يطالب النواب بتعريف دوائرهم بحجم إنجازات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب الدكتور محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، جميع أعضاء المجلس للتوجه إلي دوائرهم خلال الإجازة البرلمانية، لتوضيح حجم الإنجازات التي تشهدها البلاد والمجهود الضخم الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في الداخل أو الخارج، مشدداً علي أهمية الوقوف يداً واحدة خلف القيادة السياسية، قائلا: "عندما يشعر الخارج إننا جميعا علي قلب رجل واحد، يتعاونون، لكن عندما يستشعرون إننا لسنا يدا واحدة يشيلوا أيديهم مننا".

وقال "دعبس"، خلال الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثة إلي أعضاء المجلس النيابي: "نريد ونحن مقبلون علي فترة الانتخابات، أن نثبت للعالم إننا جميعا خلف القيادة السياسية وأن تتخطى نسبة المشاركة 80%".

وشدد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، علي أهمية الحشد الشعبي للانتخابات، قائلا: "الانتخابات هي لصالح بلدنا".

يُشار إلي أن المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تقضي بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.