شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مستقبل وطن: نفكر بروح التجانس تحت قبة الشيوخ وليس هناك تعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الحائز على الأغلبية البرلمانية، الشكر لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لإدارته الحكيمة للمجلس النيابي، ليشعر الجميع بروح من البهجة والحسم، موجها الشكر إلي وكيلي المجلس وكافة النواب والأمين العام.

وأكد "الخولي"، خلال الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على روح التجانس بين جميع الأعضاء في مناقشة كافة القضايا والملفات الهامة التي طرحت تحت قبة المجلس، قائلاً: " إحنا بنفكر سويا دائماً، ما فيش حد حس في لحظة ما أن هذا مقدم من حزب كذا أو الفكرة وهي تناقش مقدمة عضو ما باتجاه ما، استشعر بروح التجانس، وحرية الفكر".

وشدد حسام الخولي، أن هذه الروح جعلت كل ما يخرج عن المجلس النيابي بعقلية مجلس الشيوخ، فلم يكن هناك ليس تعصب لأي فكرة، جميعنا نفكر لخدمة الوطن.

وفي سياق متصل، وجه رئيس برلمانية مستقل وطن بمجلس الشيوخ، التحية إلي الشعب والقيادة السياسية بمناسبة 30 يونيو.

يشار إلي أن المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تقضي بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.