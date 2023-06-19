شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى: الرئيس السيسي أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 30 يونيو، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "الرئيس أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية " .

وبمناسبة فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي أشاد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإدارة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجلسات الشيوخ، قائلا " الإدارة تتمتع بالحيادية والدبلوماسية، موضحا أنه أعطى الجميع الفرص لكي يعبروا عن مواقفهم، مضيفا: "نتعلم منه إدارة الجلسة ".

وقال النائب أكمل نجاتي: تحية للوكيلين والأمانة العامة، وأستطرد قائلا: "تحية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تحتفل بمرور العام الخامس على تدشينها منذ بيانها الأول، حيث قدمت سياسة بمفهوم جديد الأمر الذي جعلها أغلبية في التأثير ".