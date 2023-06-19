شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى: الرئيس السيسي أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 30 يونيو، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "الرئيس أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية " .
وبمناسبة فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي أشاد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإدارة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجلسات الشيوخ، قائلا " الإدارة تتمتع بالحيادية والدبلوماسية، موضحا أنه أعطى الجميع الفرص لكي يعبروا عن مواقفهم، مضيفا: "نتعلم منه إدارة الجلسة ".
وقال النائب أكمل نجاتي: تحية للوكيلين والأمانة العامة، وأستطرد قائلا: "تحية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تحتفل بمرور العام الخامس على تدشينها منذ بيانها الأول، حيث قدمت سياسة بمفهوم جديد الأمر الذي جعلها أغلبية في التأثير ".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز