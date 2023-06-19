شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط لـ"محلية النواب": الإنجازات فى ملف الطرق والكبارى غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب إحاطة مقدم من النائب الحسيني جلال عيسى بشأن، سرعة إدراج مشروع إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد بمدينة صدفا محافظة أسيوط للربط بين المدينة والقرى الواقعة غرب السكة الحديد بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، مع العلم أنه سبق منذ عامين تشكيل لجنة من الجهات المختصة بالمخطط الاستراتيجي والتفصيلي، لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء الكوبري، وقدرت التكلفة المبدئية لتنفيذ الأعمال بمبلغ 350 مليون جنيه، وقد وافقت وزارة النقل على تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع المحافظة وتحمل كل منهما 50% من التكلفة.

وقال اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، تعقيبا على طلب الإحاطة، خلال الاجتماع، إن هذا الكوبري سيتم إدراجه وإنشاءه، مشيراً إلى أن محافظة أسيوط شهدت طفرة كبيرة في الطرق والكباري.

وتابع المحافظ: "ما تم إنجازه في أسيوط خلال السنوات الأخيرة في المحاور والطرق والكباري إنجاز كبير يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفى محافظة أسيوط تم إنشاء 3 محاور منها محور منفلوط ومحور أبو تيج".

واستكمل: وكذلك الطرق تم فيها إنجاز كبير، حد كان يحلم أن الطريق الزراعي يتم ازدواجه بمسافة كبيرة بتكلفة تتجاوز مليارات الجنيهات، أنا جاى من أسيوط للقاهرة فى ساعتين ونصف فقط".

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: رأينا ذلك فى العديد من المحافظات، طفرة وإنجازات كبيرة في الطرق والكباري، ورغم هذه الإنجازات والطفرة هناك على السوشيال ميديا من يتصيد السلبيات فقط ولا يركز على الايجابيات .

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب عن محافظة أسيوط، إن إنجازات الرئيس فى 9 سنوات، حققت طفرة كبيرة في الطرق والكباري في كل المحافظات، وهى إنجازات تحسب للقيادة السياسية، مضيفا أن هناك من يستغل السوشيال ميديا في تشويه الإنجازات والتركيز فقط على السلبيات.