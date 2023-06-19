شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع رئيس مجلس نواب زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، في مقر المجلس بأبوظبي، اليوم الإثنين رئيس مجلس النواب في زيمبابوي جاكوب موديندا، والوفد المرافق له.

واستعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، بتبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا، بما يعزز التعاون والتنسيق بين الإمارات وزيمبابوي في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير العلاقات بين البلدين.

وحضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عبيد خلفان السلامي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، وميرة سلطان السويدي، وناصر محمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم، وراشد الخارجي، والأمين العام المساعد للاتصال البرلماني عفراء البسطي.

ورحب صقر غباش في بداية اللقاء برئيس مجلس النواب بزيمبابوي والوفد المرافق له، وقال إن "المجلس الوطني الاتحادي عضو مراقب في البرلمان الأفريقي منذ 2019، ولديه مجموعة من مذكرات التفاهم والصداقة مع البلدان والمجموعات البرلمانية الإفريقية، ويشارك بفعالية في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، ما يتيح لنا فرصة تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلسينا لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة حاليا بين بلدينا والآخذة في التطور”.

ودعا غباش بالمناسبة رئيس مجلس النواب في زيمبابوي للمشاركة في مؤتمر البرلمانيين الذي سيقام على هامش أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيّر المَناخ cop28 الذي تستضيفه الإمارات في العام الجاري.

وشدد غباش على دور البرلمانيين في مكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أن المجلس الوطني الاتحادي وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص بالتغير المناخي والاتحاد البرلماني الدولي، يحرص على إشراك جميع البرلمانيين للتركيز على حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط المبادرات ومخرجات المؤتمر البرلماني المصاحب لـcop28، مع إبراز الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون والدبلوماسية البرلمانية في القضايا العالمية.

وأكد الجانبان بالمناسبة أهمية دفع التعاون البرلماني بين المجلسين لتهيئة البيئة الاستثمارية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري نحو آفاق أوسع.

من جانبه أعرب رئيس مجلس نواب زيمبابوي عن تقديره للمواقف الإيجابية لدولة الإمارات في مختلف القضايا الدولية وجهودها التي تسهم إيجابًا في تحقيق الاستقرار الدولي.

وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة البرلمانية، والارتقاء بالعمل البرلماني المشترك لآفاق أوسع، بما يخدم الأطر البرلمانية، التشريعية والرقابية والدبلوماسية، مثنيًا على ما تشهده الإمارات من تطور في جميع القطاعات، وما تحظى به من سمعة عالمية، واحترام من المجتمع الدولي، لما تتبناه من سياسات قائمة على قيم الوسطية، والتسامح، والاعتدال، والانفتاح.