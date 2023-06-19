انت الان تتابع خبر القبض على أبرز العناصر الإرهابية في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "عبر معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وامن صلاح الدين التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تفيد بوجود احد العناصر الارهابية في قضاء تكريت ومن خلال مقاطعة المعلومات الاستخبارية وتدقيقها تمكنت مفارز المديرية الميدانية من القبض على الارهابي بالتنسيق مع مفرزه من الامن الوطني".



وأضافت، ان "المتهم صادره بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (1/٤) ارهاب،وهو احد ابرز اهداف المديرية".

