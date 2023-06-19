انت الان تتابع خبر هزة أرضية تضرب شمال شرق تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت الهيئة في بيانها، أنه "تم تسجيل الهزات في الساعة 14.43 بالتوقيت المحلي في منطقة أشكالي".

وذكرت الهيئة، أن بؤرة الهزة الارضية كانت على عمق 12.52 كلم.

ويوم أمس أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر قد ضرب محافظة أضنة التركية.



وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في وقت سابق، بوقوع زلزال بقوة 4.6 درجات في محافظة ملاطية شرقي البلاد في الساعة 18.36 من يوم الأحد بالتوقيت المحلي.