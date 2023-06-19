انت الان تتابع خبر مدريد يهيمن على اغلى 10 لاعبين في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن أجل ذلك فقد بات النادي الملكي يمتلك العديد من اللاعبين الذين يعدون من ضمن الأغلى في الدوري الإسباني بل وخارجه من حيث القيمة السوقية، وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في قيم وأسعار اللاعبين.

ووفقا لأرقام الموقع العالمي، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد يتربع على عرش أغلى اللاعبين في الدوري الإسباني من حيث القيمة السوقية، بقيمة تصل إلى 150 مليون يورو.



ويأتي خلف فينيسيوس زميله الجديد، الإنجليزي جود بيلينغهام، المنتقل مؤخرا من بروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد، والذي قدر الموقع قيمته بنحو 120 مليون يورو.

وكان بيلينغهام انتقل إلى النادي الملكي في الميركاتو الصيفي الحالي مقابل 103 ملايين يورو كقيمة أساسية، بخلاف الحوافز والإضافة التي قد تصل إلى 30% من قيمة الصفقة.

وتشارك 3 لاعبين في المركز الثالث بقيمة سوقية 100 مليون يورو، هم البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد، وزميله الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، وبينهما الإسباني بيدري نجم برشلونة الواعد.

فينيسوس ورودريغو نجما ريال مدريد الأغلى في الدوري الإسباني

وفي المركز السادس حل الإسباني غافي نجم برشلونة بقيمة 90 مليون يورو، يليه الفرنسي اوريلين تشواميني لاعب النادي الملكي بفارق 5 ملايين يورو، ثم زميله ومواطنه إدواردو كامافينغا بنفس القيمة 85 مليون يورو.

وفي المركزين الأخيرين حل الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة بـ75 مليون يورو، ثم البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد بـ70 مليون يورو.

