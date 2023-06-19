انت الان تتابع خبر بعد احتجاج مناصريه.. اطلاق سراح عمران خان بكفالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "فرانس برس" انه "أُطلق سراح خان بعدما خلصت المحكمة العليا إلى أنّ توقيفه مخالف للقانون".

ويصر الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما، على أنّ الحكومة ما زالت تسعى لتوقيفه لكسر زخم استعداداته للانتخابات المقرّر تنظيمها بحلول تشرين الأول.



وقال خان في كلمة بُثّت مباشرة على الإنترنت: "يعتقدون أنّ الناس سيتفرّجون بصمت عندما يضعوني في السجن.. الموت أفضل بكثير من الخضوع".

ودعا مناصريه إلى استمرار الاحتجاج وعدم الخوف قائلا لهم: "عليكم أن تتصدّوا، الاحتجاج السلمي من حقكم".

ومدّدت محكمة خاصة بقضايا الفساد في إسلام أباد حتى الرابع من تموز قرار إطلاق سراح خان وزوجته بشرى بيبي بكفالة.

ويستفيد خان من إطلاق سراح بكفالة في 15 قضية أخرى تنظر فيها ثلاثة محاكم.

