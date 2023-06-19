انت الان تتابع خبر بابليون تؤكد على أهمية أدامة التواصل بين رؤساء الطوائف المسيحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لحركة بابليون في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس حركة بابليون ريان الكلداني أستقبل بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم البطريرك مار گيورگيس يونان والوفد المرافق له".وأضاف: "الكلداني أكد على أهمية أدامة التواصل بين رؤساء الطوائف المسيحية من أجل خدمة أهلنا وأبنائنا من المكون المسيحي ".

وأشار البيان الى ان "الكلداني وقادة الحركة ناقش مع البطريرك عدد من الملفات المهمة التي تخص أوضاع ابناء شعبنا، في تحقيق متطلباتهم واستحقاقاتهم الدستورية ".

وعن دعم الحكومة، أكد الجانبان عن "شكرهما للجهود المبذولة التي تقدمها الحكومة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لدعم المكونات الوطنية ومنها المكون المسيحي في البلاد ".

من جانبه قدم بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم البطريرك مار گيورگيس يونان بحسب البيان، "شكره وتقديره على حسن الاستقبال والضيافة وعلى جهود الكلداني وقادة الحركة لدعمهم المتواصل لكل المشاريع التي تخدم ابناء المكون المسيحي ".