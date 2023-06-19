الأردن.. إصابة طيارين اثنين بتحطم مروحية عسكرية أثناء تدريب

أعلن الجيش الأردني الإثنين، إصابة طيارين اثنين جراء تحطم مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية.



جاء ذلك وفق بيان نشره الجيش الأردني على موقعه الرسمي على لسان مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول".



وقال المصدر العسكري إن "طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي تحطمت أثناء رحلة تدريبية".



ولفت البيان إلى أن الطائرة تحطمت عقب "هبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة (قرب العاصمة عمان) دون حدوث إصابات في المدنيين".



وذكر أنه نتج عن الحادث إصابة طيارين اثنين، وتم إخلاؤهما إلى "مدينة الحسين الطبية" (مستشفى عسكري بعمان).



وأشار إلى أن حالتهما الصحية العامة "متوسطة".



المصدر: الأناضول