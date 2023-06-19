الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أبوعلي يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري للتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية لإشعال المنطقة وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف

الإثنين 19/يونيو/2023 - 06:57 م 6/19/2023 6:57:17 PM

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل على مدينة جنين ومخيمها وما يرتكبه جيش الإحتلال من جرائم مستخدماً صنوف الأسلحة والمروحيات العسكرية في قصف المدنيين وإيقاع المزيد من الضحايا بين شهيد وجريح إلى جانب تدمير البيوت والممتلكات.

وأضاف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، أن هذا العدوان على جنين صباح اليوم يأتي إستمراراً وتصعيداً للعدوان الإسرائيلي والحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الإحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وموارده الحياتية وحقوقه الوطنية والإنسانية بما فيها ذلك القرار البالغ الخطورة الذي إتخذته الحكومة الإسرائيلية بالأمس بشأن تسريع التوسع الإستعماري الاستيطاني بمنح الوزير الإرهابي سموتريتش الصلاحيات المطلقة والتي تشمل بناء المستوطنات الإستعمارية وتنظيم البؤر الاستيطانية، وذلك بهدف تسريع خطوات الضم الزاحف للضفة الغربية والتهويد والتطهير العرقي الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني بإنتهاك صارخ للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وإمعان في تحدي إرادة المجتمع وتقويض أي أفق لفرص تحقيق السلام.

وحمل الأمين العام المساعد في تصريح له اليوم، الحكومة الإسرائيلية تبعات وتداعيات هذا العدوان الشرس والشامل على الشعب الفلسطيني وهذا التمادي المستمر بإرتكاب المزيد من الجرائم بما فيها جرائم الإستيطان وإرهاب المستوطنين، داعيا المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وهيئاته إلى التحرك الفوري للتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية اليمنية إلى إشعال المنطقة وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف .

كما تؤكد الأمانة العامة، على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والانتقال بها إلى التطبيق الفعلي عبر ممارسة المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدا لاختصاصاته وتحمل مسؤولياته والزام سلطات الاحتلال بقراراته التي ينبغي انفاذها على نحو عاجل يضع حدا لحالة العجز والمعايير المزدوجة التي تشجع سلطات الإحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانها.