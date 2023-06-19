شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط تقسيمها لدويلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ثورة 30 يونيو، بمثابة عودة الروح لمصر لمكانتها بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية الفوضوي، موجهًا التحية إلى رجال الجيش والشرطة والشعب المصري.

قال درويش خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر كانت على رأس مخطط لتقسيمها إلى دويلات صغيرة، ثم التوسع لتطبيق هذا المخطط عربيا في المنطقة.

وتابع: هناك دول كانت تريد أن تسطو على سيادة الدولة المصرية، والبعض كان ينتظر سقوط مصر، لتحقيق أطماعهم، كما أن هناك بعض الأشخاص في الداخل كانوا يريدون وقوع الدولة لتحقيق أهدافهم الذاتية.

وأوضح درويش، أنه لو استمر الإخوان في الحكم بعد 30 يونيو، لصارت مصر مثل الدول المجاورة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصراع في 30 يونيو كان من أجل الدولة أو لا دولة.

وأشار درويش إلى أن هناك منصات إعلامية تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية تشكك في الدولة المصرية، وتسعى لضرب استقرار المجتمع، مؤكدًا أن المعارضة الحقيقة تكون من الداخل، كما أن النهضة والمشروعات القومية أبزر نتائج وثمار ثورة 30 يونيو، أن مصر كتاب مفتوح بإنجازاتها وتحدياتها.