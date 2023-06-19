انت الان تتابع خبر فلسطين.. "سرايا القدس" تعلن تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية في جنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السرايا في بيان صدر عنها، إن "عناصرها تمكّنت من تفجير عبوات ناسفة شديدة الانفجار مُعدة مسبقاً بناقلة جند إسرائيلية في محيط حي الجابريات بمخيم جنين، وعدد من الآليات في عدة محاور بجنين وتحقيق إصابات مباشرة".وأضافت أن "عناصر كتيبة جنين تمكنوا من رصد الإصابات المحققة في صفوف الجيش الإسرائيلي، وشوهدت مروحيات عسكرية إسرائيلية ، متجهة إلى مكان الكمين لإخلاء الجنود المصابين.

وأكدت السرايا أن "اعتراف الجيش الإسرائيلي بإصابة 7 جنود بعضهم بجراح خطيرة هو هروب من الاعتراف بحقيقة ما جرى من إصابات متعددة وأكيدة خلّفها عناصر سرايا القدس – كتيبة جنين، الذين تصدّوا بكل بسالة للعدوان الإسرائيلي على جنين" على حد تعبير البيان.