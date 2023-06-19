نائب تدعو السوداني لفتح تحقيق بشبهات فساد بمشاريع فك الاختناقات

بغداد - ياسين صفوان - دعت عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب هبة القس، الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لفتح تحقيق عاجل مع وزارة الإعمار حول شبهات فساد في مشاريع فك الاختناقات المرورية.



وقالت القس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك معلومات حول حصول فساد واتفاقات مشبوهة في الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية".

وشددت على "ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وفتح تحقيق حول ما يحصل من فساد وعمولات في هذه المشاريع".