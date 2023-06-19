مُشاجرة عنيفة في دولة عربية تُنهي حياةَ شابٍّ عشريني

ياسر رشاد - القاهرة - تُوفي شاب يُدعى "معاذ القرعان"، مُتأثرًا بإصابته برصاصة في رأسه خلال مُشاجرة عنيفة وقعت بلدة الطيبة غرب محافظة إربد الأردنية.

وفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، مساء اليوم الإثنين، الشجار الذي نشب بين المتوفى (معاذ) وآخرين كان بسبب خلافات مالية ليتطور إلى مُشاجرة مُسلحة تبادل فيها طرفي الشجار إطلاق النار، ليُصاب معاذ بطلقة في رأسه ما أسقطه على الأرض وتم نقله إلى المستشفى.

فارق الحياة، مساء اليوم الإثنين، بعد أن صارع الموت لساعات طويلة مُنذ ليلة البارحة.

قام أصدقاء معاذ الرقرعان بإعلان وفاته ونعيه على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ذكر شهود عيان لموقع سكاي نيوز أن الأجهزة الأمنية الأردنية تطوق البلدة مُنذ الليلة الماضية فور وقوع الجريمة، خصوصًا منطقة "مندح" التي يسكن بها ذوي القاتل تحسبًا لأي تداعيات على خلفية جريمة القتل التي وقعت.

أكدوا أن القاتل وذويه قد خرجوا من البلدة فور وقوع الحادثة، وقبل وفاة (معاذ) تجنبًا لوقوع المزيد من الضحايا ووفقًا للعُرف العشائري الأردني.

إعلان وفاة معاذ:

أكدت مصادر خاصة لموقع سكاي نيوز أن الأجواء في البلدة مُتوترة جدًا بعد إعلان وفاة معاذ، وأن أقاربه تجمعوا بأعداد كبيرة ومسلحة وتوجهوا لمنطقة مندح حيث يسكن القاتل، وعلى ما يبدو أن القرية لن تهدأ اليوم وأن أقاربه سيلجأون إلى إحداث أعمال شغب تعبيرًا عن غضبهم لوفاة نجلهم.

من جهة أخرى، أكد مصدر أمني لموقع سكاي نيوز أن جميع الأطراف التي اشتركت في المُشاجرة في قبض الأمن العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى القضاء وفقًا للإجراءات الرسمية.

في سياق آخر، أهدى رجل أردني باقة زهور لزوجته في عيدها الـ44، تبلغ قيمتها 12 ألف دولار أمريكي، في "حدث رومانسي" أثار تعليقات الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، أن "خالد" المغترب في قطر، لم يتمكن من اللحاق بزوجته "منار" وأولاده الذين وصلوا إلى الأردن بعد رحلة امتدت ليوم ونصف من الدوحة إلى عمان عبر الطريق البري، بسبب ظروف عمله، لحضور عيد ميلادها.

إلا أنه قرر الاحتفال بطريقة مُميزة بعيد ميلاد زوجته فأرسل لها باقة ضخمة من الزهور عبر ناقلة سيارات (ونش)، تحمل مئات الورود وأقفاص الطيور، وقد استغرق العمل بها 12 يومًا مُتواصلاً، وبلغت كلفتها 12 ألف دولار أمريكي.