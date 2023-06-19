فاجعة كُبرى تهز الهند .. وفيات وإصابات خطيرة في تصادم حافلتين

ياسر رشاد - القاهرة - تُوفي خمسة أشخاص، فيما أُصيب ما لا يقل عن 80 آخرين بجروح من جراء حادث ت صادم حافلتين بمقاطعة كودالور بولاية تاميل نادو أقصى جنوبي الهند.

ووفقًا لما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية، مساء اليوم الاثنين، قالت الشرطة إن أحد إطارات الحافلتين انفجرت وفقد قائد المركبة السيطرة وانحرف للجانب الأيمن من الطريق واصطدم مع حافلة أخرى قادمة في الاتجاه المُعاكس.

وأضافت الشرطة أن من بين الضحايا سائقي الحافلتين الاثنين، بينما تم نقل المُصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما قدم رئيس وزراء الولاية إم كاي ستالين، تعازيه لأسر الضحايا وأعلن صرف تعويضًا ماليًا لهم.

الهند تتعرض لموجة حارة شديدة:

من ناحية أخرى، مع استمرار تعرض شمال الهند لموجة حارة شديدة، لقي 98 شخصًا على الأقل مصرعهم في بيهار وأوتار براديش، بسبب درجات الحرارة الشديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال مسؤول محلي إن ما لا يقل عن 400 شخص نُقلوا إلى مستشفى المنطقة في ولاية أوتار براديش في باليا في الأيام الثلاثة الماضية بشكاوى من الحمى وضيق التنفس ومضاعفات صحية أخرى، ومعظمهم تجاوزوا الستين من العمر.

وصرح جايانت كومار كبير المسؤولين الطبيين في باليا بأن "جميع الذين نُقلوا إلى المستشفيات كانوا يُعانون من بعض الأمراض وتفاقمت حالتهم تحت الحرارة الشديدة"، قائلاً إن مُعظم الوفيات نجمت عن نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو إسهال.

ووفقًا لبيانات الأرصاد الجوية الهندية (IMD)، فقد تم تسجيل درجة الحرارة القصوى في باليا، شمال البلاد عند 42.2 درجة مئوية يوم الجمعة، وهو 4.7 درجة فوق المعدل الطبيعي.

وفي سياق آخر، أعلن مسؤولون أن جماعات عرقية متناحرة تبادلت إطلاق النار في أعمال عُنف جديدة في شمال شرق الهند النائي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وهرعت قوات الأمن إلى قرية خامنلوك في منطقة كانغبوكبي بولاية مانيبور بعد اندلاع الاشتباكات الثلاثاء ليلاً بين مجتمعي كوكي وميتي، حسبما ذكر ل. سوشندرو، الوزير في حكومة الولاية.

وعثرت الشرطة على تسع جثث في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، بحسب شرطي، مُبينًا أنه تم الإبلاغ عن ثلاثة مفقودين.

هذا وبدأت أعمال العُنف الشهر الماضي بعد احتجاجات شارك فيها أكثر من 50 ألف شخص من عرقية كوكي وأعضاء مجتمعات قبلية أخرى غالبيتهم من المسيحيين في تشوراشاندبور ومناطق مُجاورة في ولاية مانيبور.