برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يفتح مرحلة جديدة للتقديم والابتعاث

ياسر رشاد - القاهرة - فتح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث مرحلة جديدة للابتعاث في جميع مسارات البرنامج، وهي "الرواد- إمداد- واعد- البحث والتطوير"، مما جعله من اكثر الموضوعات بحثًا بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن مرحلة الابتعاث الجديدة متاحة في جميع مسارات البرنامج دون اشتراط امتداد التخصص، وذلك لإتاحة فرص تنويع المهارات وتطوير القدرات في المجالات التي تحقق شغف الطالب وتطلعاته المتوافقة مع مهارات واحتياجات المستقبل.

وأكد البرنامج عبر موقعه الإلكتروني أن مرحلة الابتعاث الجديدة تساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة الواعدة، مؤكدًا أن هناك شروط عامة وضوابط للتقديم والابتعاث، وشروط خاصة لكل مسار.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث..شروط عامة للتقديم والابتعاث

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك. أن يكون لدى المتقدم قبول من إحدى المؤسسات التعليمية المحددة وفق الشروط الخاصة بكل مسار. أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة لسنة التقديم على الابتعاث وفق الشروط الخاصة بكل مسار. أن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار. أن تنطبق على البرنامج المقبول فيه الضوابط المقرة لكل مسار. أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث. اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة ومنع التكدس بوزارة التعليم. لا يجوز ابتعاث من هو على رأس بعثة حالياً وبعثته مستمرة ولكن يسمح له بالتقديم.

ضوابط التقديم والابتعاث