شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" توصى بمخاطبة التنمية المحلية لتيسير إجراءات المشروعات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية بتوجيه المحافظين نحو تيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها.

وأوصت اللجنة، تضمن توصياتها على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، ضرورة إعفاء تلك المشروعات من الرسوم البالغة 30% والتي تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض (المحافظات) المقام عليها مشروعات الطرح الاستثماري.

الجدير بالذكر أن اللجنة أوصت بزيادة التقديرات المالية المتطلبة طبقا لاحتياجات وزارة الشباب والرياضة في بنود أبواب موازنتها المختلفة على أن يتم التعزيز من قبل وزارة المالية على مدار العام المالي، حتى تستطيع الوزارة تنفيذ برامجها وانشطتها وتحقيق المستهدف منها لتنمية النشء والشباب، إدراج وزارة التخطيط مبلغ 400 مليون جنيه بمشروع الموازنة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك لمشروع إنشاء فرع الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي جاءت ضمن توصيات منتدى شباب العالم لعام 2018.

وفيما يخص توصيات اللجنة بشأن الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي، ترى اللجنة أهمية استغلال الهيئة لأصولها الاستغلال الأمثل لتنمية مواردها بالشكل الذي يغطي نفقاتها وبما يحقق الهدف من تحولها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، وكذلك زيادة المخصصات المالية من قبل وزارة المالية طبقًا لاحتياجات الهيئة على مدار العام المالي.