شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ" تناقش اقتراح لنائب التنسيقية أحمد فوزى بشأن معوقات الإنتاج الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر.

واستعرض النائب أحمد فوزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أهم المشكلات التي تواجه القطاع، من بينها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات، و إهدار كميات كبيرة من المياه نتيجة الري بالغمر وخاصة في الأراضي القديمة، وارتفاع مستوى المياه الأرضي وزيادة ملوحة الأراضي الزراعية في الأراضي القديمة، وكثرة الآفات والأمراض الحشرية، وزيادة نسبة الفاقد من المنتج الزراعي نتيجة سوء التداول والحصاد والنقل وقلة التكنولوجيا، وعدم توفر شبكة ري حديثة عند أغلب المزارعين سواء للري بالرش أو التنقيط، وعدم توفر مرشدين زراعيين وشبكة إرشاد تكون حلقة الوصل بين مراكز الأبحاث والمزارعين.

ومن جانبه، قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الدولة قامت بعدد من الخطوات الهامة، للنهوض بقطاع الزراعة، منها ما يتعلق بالتوسع الأفقي، لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتوفير الأمن الغذائي، وتحديات التغيير المناخى، مشيرا إلى إعادة إحياء مشروع توسكى وشرق العوينات، بالإضافة إلى مشروع الدلتا الجديد، ومشروع الترعة الصناعية الجديدة.

واستعرض، أيضا جهود التنمية في سيناء وما تم مؤخراً بشأن إعادة دخول سماد اليوريا للزراعة في سيناء.

وأوضح أن هناك خطة قومية لمواجهة حشرة الحشد، واستعدادات بمبيدات متخصصة متوفرة بجميع أنحاء الجمهورية عبر الإدارات الزراعية، كما استعرض الجهود بشأن تغيير نظام الرى إلي نظم الرى الحديث.

وبدوره رأى المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دراسة إعادة النظر في تطبيق نظم الرى الحديث، خاصة في ظل عدم الإقبال من المزارعين علي التحول لذلك النظام بسبب التكاليف حتى وإن كان من خلال قرض ميسر.

واقترح الجبلي، دراسة قيام الحكومة بتولي مهمة تغيير كافة الأراضي لنظم الرى الحديث، علي أن تحصل التكاليف من أصحاب الأراضي بأقساط وآليات محددة تناسب المزارعين، وذلك لضمان تطبيق المنظومة الحديثة في مختلف الأراضي بالشكل والجودة المطلوبة وبشكل سريع يحقق الهدف وهو ترشيد الاستهلاك من المياه.