شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دور الانعقاد الثالث.. للشيوخ وافق على 9 مشروعات قوانين ومشاركة 21 وزيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، مشاركة 21 وزيرا من وزراء حكومة المهندس مصطفي مدبولي، فى الجلسات العامة واللجان النوعية للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالزراق والتى أعلن خلالها فض دور الانعقاد فى الموعد الذى يحدده رئيس الجمهورية .

وأكدت الأمانة العامة العامة لمجلس الشيوخ، أن المجلس وافق خلال دور الانعقاد الثالث على 9 مشروعات قوانين و17 طلب مناقشة عامة من استيضاح سياسة الحكومة لتغير المناخ واستيضاح سياسة الحكومة فى التحول الرقمي، واستيضاح سياسة الحكومة فى تحسين الوضع السياحي .

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ أكد في نهاية دور الانعقاد الثالث للمجلس، إن اللجان النوعية بالمجلس عقدت 773 اجتماعا استغرقت 920 ساعة و53 دقيقة.

وأوضح مجلس الشيوخ، أن اجتماعات اللجان النوعية جاءت بمعدل 49 اجتماعا للجنة التشريعية ولجنة المالية والاستثمار69 اجتماع والافريقية 67 والامن القومي 61 اجتماع والمشورعات الصغيرة 57 والطاقة والبيئة 59 والنقل 85 و التعليم 53 اجتماع و الشباب والرياضة 56 و الصحة 82 والزراعة 74 اجتماع السياحة والآثار 53 اجتماعا و الشئون الدينية 50 اجتماعا.