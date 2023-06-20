شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية: حياة كريمة كلمة سر النهوض بالبنية التحتية والقفز للمركز 50 عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البنية التحتية اهتمام غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة، وهذا ما جعل مصر تقفز على مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية من المركز الـ100 عام 2014 إلى المركز 52 عام 1019، ومن المتوقع أن تقفز للمركز 50 عام 2024، وهذا وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

وتعد مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات التى كان لها النصيب الأكبر فى النهوض بالنبية التحتية وتغيير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، تلك المبادرة التى تستهدف تطوير كل القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفرًا ونجعًا في 26 محافظة، ويتم تنفيذها على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%

ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير أبرزها ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه وانخفاض نسبة التعليم وارتفاع كثافة فصول المدارس والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية وسوء أحوال شبكات الطرق وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، فإن من المقرر الانتهاء من تنفيذ 25 محطة مياه شرب، واستكمال تنفيذ 112 محطة أخرى، نهو 18 محطة مُعالجة مياه صرف صحي واستكمال تنفيذ 168 محطة أخرى للمُعالجة، إلى جانب نهو تنفيذ 14 مشروعًا للصرف الصحي بالـمُدُن، و15 مشروعًا للصرف الصحي بالريف، مع استكمال تنفيذ 87 محطة بالـمُدُن، و141 محطة بالريف، علاوة على إنشاء واستكمال تنفيذ 21 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بالتجمّعات الحضريّة، واستكمال تنفيذ 23 مشروعًا لتحلية مياه البحر.