السعودية تُجددُّ دعمها الثابت للشعب السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - جددت "المملكة العربية السعودية" التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه، للوصول إلى بر الأمان خلال الأزمة الطاحنة التي تشهدها البلاد.

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وفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، مساء اليوم الإثنين، أفاد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، عبدالمحسن بن خثيلة، في كلمته بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي بدأ أعمال دورته الثالثة والخمسين، وستستمر حتى 14 يوليو المقبل، فيما عقد المجلس في أول أيام الدورة حوارًا تفاعليًا مُعززًا عن حالة حقوق الإنسان في السودان.

حثتْ المملكة في كلمة ممثلها أطراف النزاع على الحوار، والسعي إلى التهدئة وتوحيد الصف للحفاظ على وحدة السودان وأمن شعبه ومقدراته، إذْ أشار مندوب المملكة إلى مُواصلة الرياض والولايات المتحدة تيسير المحادثات السياسية في مدينة جدة للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وتقريب وجهات النظر في النزاع، بهدف تخفيف المُعاناة عن السودانيين وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

مُعاناة الشعب السوداني:

أكد المتحدث أن المملكة كانت حاضرة لتخفيف مُعاناة الشعب السوداني عبر تقديم مساعدات متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك مُنذ بداية الأزمة في السودان وبتوجيهات الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تستهدف المساعدة على مواجهة آثار وتداعيات هذه الأزمة.

من جهتها، أكدت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة، ميشيل تايلور، في بيان مشترك نيابة عن بلدها والمملكة العربية السعودية، تضامن البلدين مع شعب السودان، ودعوتهما بصفتهما ميسران لإعلان جدة، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

حثَّ البيان المشترك كلا الطرفين على الالتزام الجاد بتسهيل وصول المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب السوداني بشدة.

من ناحية أخرى، خصص مؤتمر دولي لدعم السودان في جنيف، اليوم الإثنين، بمشاركة وزراء ومسئولين دوليين مساعدات للشعب السوداني ودول الجوار، وحذَّر من تدهور الأوضاع الإنسانية وطالب بمزيد من الدعم للسكان.

انعقد المؤتمر عبر تقنية التحاضر المرئي برئاسة مشتركة بين السعودية وقطر ومصر وألمانيا والأمم المتحدة، ممثلة بمكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشئون اللاجئين.

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أنه "مُنذ بدء الأزمة، خصصنا نحو 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان، وأجلينا 8455 شخصًا"، مُؤكدًا أن المملكة تُواصل مساعيها لحل الأزمة سلميًّا.